Напомним, что сделку заключили в 2021 году, после чего 31 тысяча квадратных метров объекта перешла «Монолиту». Ранее они принадлежали компании «Лир», которая была признана банкротом.
По информации «Коммерсанта», новый собственник не получил эти площади. Причиной назвали суд над владельцем «Лиры» Григорием Оганесяном, которому вменяют мошенничество.
Конкурсный управляющий компании «Лира» Александр Соколов рассказал изданию, что суд постоянно продляет арест проданных «Монолиту» площадей. Он предполагает, что придется ждать окончания процесса над Оганесяном.
Ранее владельца бизнес-центра «Шератон» в Ростове попросили признать банкротом.