Турчак: Группа по вопросам спецоперации будет решать проблемы мобилизованных

По его словам, основная цель группы сводится к мониторингу и решению системных проблем, которые возникают в ходе СВО. Вице-спикер СФ также отметил, что некоторые решения запаздывают. В том числе это касается законотворческого направления. Рабочая группа будет способствовать принятию необходимых решений без лишней бюрократии и посредников.