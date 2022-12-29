Турчак: Группа по вопросам спецоперации будет решать проблемы мобилизованных

Речь идет о вопросах обеспечения мобилизованных и их семей. Каждый месяц президенту будут докладывать о реализации работ в данном направлении.
Следует отметить, что группа по вопросам СВО была создана по распоряжению главы государства. Ее руководителем является секретарь генерального совета ЕР Андрей Турчак.
По его словам, основная цель группы сводится к мониторингу и решению системных проблем, которые возникают в ходе СВО. Вице-спикер СФ также отметил, что некоторые решения запаздывают. В том числе это касается законотворческого направления. Рабочая группа будет способствовать принятию необходимых решений без лишней бюрократии и посредников.
Представитель партии также подчеркнул, что группа обязана следить, в полном ли объеме и своевременно ли военнослужащие получают свои выплаты. Также данное подразделение уполномочено контролировать оснащение бойцов и обеспечение семей мобилизованных. То есть должны соблюдаться все гарантии государства согласно решениям, принятым российским президентом.
В ходе первого заседания участники решили создать внутри группы пять подразделений, каждое из которых будет заниматься своим направлением. В их числе — развитие мобилизационных мощностей, обеспечение военнослужащих в материально-техническом отношении, мобилизационный учет граждан, помощь семьям мобилизованных и военно-патриотическое воспитание населения страны.
Также группа будет участвовать в информационно-разъяснительной деятельности по вопросам мобилизации и мобилизационной подготовки, анализировать результаты работы по патриотическому воспитанию молодого поколения и разрабатывать инициативы по вопросам производства продукции, которая необходима для военных целей. Об этом сообщается на официальном сайте партии ER.RU.