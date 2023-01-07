Костенко опубликовала видео, на котором она стоит в штанах, черном топике и босоножках. Надетые сережки сделаны в форме крестов.
«Вы вроде верующая, а кресты в ушах», — написали пользователи в комментариях. Некоторым полностью не понравился этот образ.
«Когда ужасно все», — считают подписчики.
«Что-то не хватает — утонченности, может. Как-то на деревенскую больше смахивает», — высказались ростовчане.
«Девочка красивая, но одета, как сорока. Обратите внимание, как утонченно одеваются известные люди с хорошим вкусом», — посоветовали модели. Многие обратили внимание на отличную фигуру Костенко после трех родов.
Ранее муж ростовчанки Костенко попросил Слуцкого вернуть его в ФК «Рубин».