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Ростовчане раскритиковали модель Костенко за «кресты в ушах»

Сегодня, 11:10
Фото: Анастасия Костенко
Модель Анастасия Костенко из Ростова-на-Дону показала себя в новом образе, который понравился далеко не всем, сообщили подписчики в соцсетях.

Костенко опубликовала видео, на котором она стоит в штанах, черном топике и босоножках. Надетые сережки сделаны в форме крестов.

«Вы вроде верующая, а кресты в ушах», — написали пользователи в комментариях. Некоторым полностью не понравился этот образ.

«Когда ужасно все», — считают подписчики.

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«Что-то не хватает — утонченности, может. Как-то на деревенскую больше смахивает», — высказались ростовчане.

«Девочка красивая, но одета, как сорока. Обратите внимание, как утонченно одеваются известные люди с хорошим вкусом», — посоветовали модели. Многие обратили внимание на отличную фигуру Костенко после трех родов.

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