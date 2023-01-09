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Диетолог рассказала, какие фрукты и овощи лучше есть с кожурой

Сегодня, 14:30
Кожура некоторых плодов содержит не меньше витаминов, чем их мякоть.

Как пишет Infox со ссылкой на беседу диетолога Марины Макиши с журналистами m24.ru, кожура киви и яблок содержит больше витамина С и клетчатки, чем мякоть этих плодов. Кожура осеннего картофеля богата клетчаткой и кремнием, способствующим укреплению волос и ногтей. В кожуре баклажана много антоцианов: эти вещества защищают организм от старения и возникновения злокачественных клеток. Кожица свежего огурца богата клетчаткой, калием и витамином С, поэтому этот овощ тоже лучше есть, не очищая от кожуры.

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