Диетолог рассказала, какие фрукты и овощи лучше есть с кожурой

Как пишет Infox со ссылкой на беседу диетолога Марины Макиши с журналистами m24.ru, кожура киви и яблок содержит больше витамина С и клетчатки, чем мякоть этих плодов. Кожура осеннего картофеля богата клетчаткой и кремнием, способствующим укреплению волос и ногтей. В кожуре баклажана много антоцианов: эти вещества защищают организм от старения и возникновения злокачественных клеток. Кожица свежего огурца богата клетчаткой, калием и витамином С, поэтому этот овощ тоже лучше есть, не очищая от кожуры.