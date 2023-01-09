Названы самые популярные внутренние туристические направления на новогодние праздники

При этом новогодний отдых в Красной Поляне прибавил в цене примерно треть. В то же время российские лыжники на новогодние праздники уезжали кататься во Францию, Словакию, Швейцарию и другие страны, в которых есть горнолыжные курорты. В России конкурировать с заграничными курортами может только Красная Поляна, поскольку на Шерегеше, Архызе, Ведучи и Хибинах, которые тоже подходят для катания на горных лыжах, нет отелей, чтобы вместить всех желающих.