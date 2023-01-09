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Названы самые популярные внутренние туристические направления на новогодние праздники

Сегодня, 10:18
Сочи, Петербург, Москва и Золотое кольцо стали наиболее популярными у россиян направлениями новогодних путешествий. Об этом сообщил представитель Альянса турагентств.

 

 

 

По словам экспертов альянса, картина не меняется с 2020 года. При этом популярные туристические места не могут вместить всех туристов. Поэтому новогодние праздники этого года запомнятся очередями в Эрмитаж и на подъёмники в Красной Поляне, пишет газета “Известия”

Наплыв гостей привёл к тому, что в “Роза Хуторе” пришлось ограничивать продажу абонементов на использование подъёмником. 2200 абонементов разбирались за 10 минут после открытия касс.

При этом новогодний отдых в Красной Поляне прибавил в цене примерно треть. В то же время российские лыжники на новогодние праздники уезжали кататься во Францию, Словакию, Швейцарию и другие страны, в которых есть горнолыжные курорты. В России конкурировать с заграничными курортами может только Красная Поляна, поскольку на Шерегеше, Архызе, Ведучи и Хибинах, которые тоже подходят для катания на горных лыжах, нет отелей, чтобы вместить всех желающих.

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