Названы самые популярные внутренние туристические направления на новогодние праздники

По словам экспертов альянса, картина не меняется с 2020 года. При этом популярные туристические места не могут вместить всех туристов. Поэтому новогодние праздники этого года запомнятся очередями в Эрмитаж и на подъёмники в Красной Поляне, пишет газета “Известия”.
Наплыв гостей привёл к тому, что в “Роза Хуторе” пришлось ограничивать продажу абонементов на использование подъёмником. 2200 абонементов разбирались за 10 минут после открытия касс.
При этом новогодний отдых в Красной Поляне прибавил в цене примерно треть. В то же время российские лыжники на новогодние праздники уезжали кататься во Францию, Словакию, Швейцарию и другие страны, в которых есть горнолыжные курорты. В России конкурировать с заграничными курортами может только Красная Поляна, поскольку на Шерегеше, Архызе, Ведучи и Хибинах, которые тоже подходят для катания на горных лыжах, нет отелей, чтобы вместить всех желающих.