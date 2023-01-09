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Российская армия применила в бою мощнейший в мире миномет

Сегодня, 08:59
Фото: mil.ru
Российская армия применила в бою мощнейший в мире миномет
Российские военнослужащие в рамках спецоперации задействовали самый мощный в мире миномет, сообщают «Новые известия».

Речь идет о миномете 2С4 «Тюльпан», который использовали против ВСУ. Для этого понадобились 240-миллиметровые снаряды.

«В мире нет аналогов вооружения такого калибра. Оружие способно уничтожать фортификационные сооружения, в том числе бетонные», — сказано в сообщении.

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Если стрелять обычным снарядом, то он может пролететь 10 километров. Если взять активно-реактивный, то дальность полета составит до 20 километров. 

Ранее участвующий в спецоперации казачий полк получил посылки из Ростовской области. О том, какую помощь оказывают людям, читайте в материале RostovGazeta

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