Речь идет о миномете 2С4 «Тюльпан», который использовали против ВСУ. Для этого понадобились 240-миллиметровые снаряды.
«В мире нет аналогов вооружения такого калибра. Оружие способно уничтожать фортификационные сооружения, в том числе бетонные», — сказано в сообщении.
Если стрелять обычным снарядом, то он может пролететь 10 километров. Если взять активно-реактивный, то дальность полета составит до 20 километров.
Ранее участвующий в спецоперации казачий полк получил посылки из Ростовской области. О том, какую помощь оказывают людям, читайте в материале RostovGazeta.