Во время заседания он затронул тему проведения госзакупок и выбора подрядчиков. Градоначальник напомнил печальный опыт благоустройства парка 8 Марта.
«Подрядчик работы сделал и начал с нами ругаться. Мы работы не приняли и произошел скандал, который завершился прокурорской проверкой», — заявил сити-менеджер.
Он добавил, что надзорное ведомство поддержало мэрию в том, что такие работы принимать нельзя. Логвиненко уточнил, что благоустройство выполнили ненадлежащим образом, в том числе использовали не те материалы, которые требовались.
По его словам, глава района слабо контролировал работы. Теперь их придется переделывать.
Ранее СМИ писали, что подрядчиком является «Фирма Руслан». Компанию учредил сын местного депутата Руслан Батажев.
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