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Психологи объяснили, как вернуться к работе после праздников

Сегодня, 07:22
После девяти праздничных дней отдыха бывает сложно вернуться к рабочему режиму. Особенно, когда каникулы были проведены в теплых странах, после чего человек вернулся в холодный климат с коротким световым днем и обязательствами по работе.

Однако, следуя советам эксперта по психологии Елены Перминовой, к работе после каникул можно вернуться мягко и без потерь.

В первые рабочие дни специалист советует не браться за все сразу. Вместо этого лучше сначала приступить к делам, не требующим значительных усилий. Небольшие рабочие успехи впоследствии помогут в решении более сложных задач. Об этом информирует infox.ru.

Кроме того, вернувшись из отпуска на работу, можно устраивать себе «отпускные вечера», не отключая режим отдыха полностью. К примеру, посещать кинотеатры, собираться с компанией в кафе и так далее. В то же время, не стоит засиживаться до ночи, как вы могли себе это позволить во время отпуска. Проще говоря, рекомендуется себя чем-то баловать по вечерам.

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