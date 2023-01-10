Психологи объяснили, как вернуться к работе после праздников

Кроме того, вернувшись из отпуска на работу, можно устраивать себе «отпускные вечера», не отключая режим отдыха полностью. К примеру, посещать кинотеатры, собираться с компанией в кафе и так далее. В то же время, не стоит засиживаться до ночи, как вы могли себе это позволить во время отпуска. Проще говоря, рекомендуется себя чем-то баловать по вечерам.