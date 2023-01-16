Уход Coca-Cola и Pepsi привел в падению рынка газировки в РФ

Как пишет Infox со ссылкой на «Коммерсант», обрушение рынка в первую очередь касается сегмента газировки без сахара. Это связано с тем, что в последнее время спрос на напитки без добавления сахара растет, но производители в РФ пока не уделили этому сегменту достаточно внимания. Между тем, в период с ноября 2020 по ноябрь 2021 года продажи газировки демонстрировали рост на 11%.