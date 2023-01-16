Уход Coca-Cola и Pepsi привел в падению рынка газировки в РФ

Posted Сегодня, 15:36
Published Сегодня, 15:36
Modified Сегодня, 15:36
Updated Сегодня, 15:36
Как пишет Infox со ссылкой на «Коммерсант», обрушение рынка в первую очередь касается сегмента газировки без сахара. Это связано с тем, что в последнее время спрос на напитки без добавления сахара растет, но производители в РФ пока не уделили этому сегменту достаточно внимания. Между тем, в период с ноября 2020 по ноябрь 2021 года продажи газировки демонстрировали рост на 11%.
Проблемой также стало то, что производители отечественных напитков сосредоточились на воспроизведении аналогов колы, к которым потребитель пока относится настороженно, несмотря на вкусовые качества, мало отличающиеся от вкуса обычной колы.