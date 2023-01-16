В России стали использовать новую схему для кражи Telegram-каналов

По сообщению газеты “Известия”, злоумышленники добавляют ботов в раскрученные блоги, в результате чего владельцы вынуждены на несколько дней закрывать канал, чтобы не потерять рекламодателей. Когда канал снова открывается, оказывается, что никнейм уже занят злоумышленниками. Популярность Telegram среди мошенников в России выросла в прошлом году из-за значительного увеличения количества пользователей мессенджера. Отмечается, что раскрученные телеграмм-каналы можно выгодно продавать - их стоимость от трехсот тысяч рублей, поэтому атаки на них существенно выросли с начала текущего года.