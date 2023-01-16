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Posted Сегодня, 07:45

Published Сегодня, 07:45

Modified Сегодня, 07:46

Updated Сегодня, 07:46

В России стали использовать новую схему для кражи Telegram-каналов

Сегодня, 07:45
Мошенники в России стали использовать новый способ кражи телеграмм-каналов. Они выбирают популярные и раскрученные блоги.

По сообщению газеты “Известия”, злоумышленники добавляют ботов в раскрученные блоги, в результате чего владельцы вынуждены на несколько дней закрывать канал, чтобы не потерять рекламодателей. Когда канал снова открывается, оказывается, что никнейм уже занят злоумышленниками. Популярность Telegram среди мошенников в России выросла в прошлом году из-за значительного увеличения количества пользователей мессенджера. Отмечается, что раскрученные телеграмм-каналы можно выгодно продавать - их стоимость от трехсот тысяч рублей, поэтому атаки на них существенно выросли с начала текущего года.

 

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