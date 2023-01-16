ВСК повысила рейтинг устойчивого развития до уровня А2.esg

За 9 месяцев 2022 года в Страховой Дом ВСК было трудоустроено более 1,5 тысяч человек, из них 48% сотрудников моложе 30 лет, 7,2% — старше 60 лет. Совет директоров и Правление формируется с учетом опыта и профессиональных качеств претендентов, при этом отсутствует какая-либо дискриминация по полу, возрасту и иным формам человеческой идентичности. Гендерный состав Совета директоров и Правления в целом сбалансирован: доля женщин составляет 23%. В компании есть пенсионная программа для сотрудников, ведется учет численности сотрудников организации по полу, возрасту и категориям работников.