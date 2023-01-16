Выпрямители для волос разоблачили мужа-изменника

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
Блогер написала, что ее супруг после посещения в казино решил заночевать в ближайшем отеле. Вечером он выслал ей несколько снимков, сделанных в ванной комнате своего номера. Изображения показались женщине подозрительными. Ее внимание привлекла одна деталь. Об этом сообщили «Народные Новости».
Блогер поделилась фотографией супруга со своими подписчикам и задал им вопрос, не замечают ли чего-то необычного. Позже она объяснила, что заметила на фото несколько выпрямителей для волос, не входящих в стандартный набор оснащения номеров. Это натолкнуло ее на мысль, что в отеле с ее мужем находилась другая женщина. Также на фотографиях ее муж был без обручального кольца.