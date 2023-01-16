rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:06

Published Сегодня, 14:06

Modified Сегодня, 14:08

Updated Сегодня, 14:08

Выпрямители для волос разоблачили мужа-изменника

Сегодня, 14:06
Фото: pxhere.com
Женщина обнаружила, что муж ей изменяет, по отправленной им из отеля фотографии. Об этом она рассказала в соцсети TikTok.

Блогер написала, что ее супруг после посещения в казино решил заночевать в ближайшем отеле. Вечером он выслал ей несколько снимков, сделанных в ванной комнате своего номера. Изображения показались женщине подозрительными. Ее внимание привлекла одна деталь. Об этом сообщили «Народные Новости».

Блогер поделилась фотографией супруга со своими подписчикам и задал им вопрос, не замечают ли чего-то необычного. Позже она объяснила, что заметила на фото несколько выпрямителей для волос, не входящих в стандартный набор оснащения номеров. Это натолкнуло ее на мысль, что в отеле с ее мужем находилась другая женщина. Также на фотографиях ее муж был без обручального кольца.

Подпишитесь
В Ростове готовятся к морозам и новой волне коронавируса со штаммом «кракен»
Сегодня, 15:11
«Переломный момент»: ростовский эксперт спрогнозировал ход СВО после взятия Соледара
Сегодня, 16:31
Ученый из Ростовской области создал технологию раннего обнаружения беспилотников
Сегодня, 15:02
Ростовский эксперт Михайлов рассказал, как скрывают погибших и пленных на Украине
Сегодня, 14:23
Погибшие в авиакатастрофе в Непале ростовчане собирались открыть кофейню
Сегодня, 14:21
В Ростове утвердили список мест и правила легального выгула собак в 2023 году
Сегодня, 14:18