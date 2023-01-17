Госдума предложила запретить проводить домашним животным удаление когтей

Posted Сегодня, 16:10
Published Сегодня, 16:10
Modified Сегодня, 16:13
Updated Сегодня, 16:13
Как сообщает телеканал «360», удаление когтей давно под запретом во многих странах мира. В России чаще всего сами ветклиники навязывают клиентам данную услугу, уговаривая владельцев домашних животных на проведение операции.
Однако, специалисты отмечают, что данная операция, если для нее нет медицинских показаний, калечит животное. После удаления когтей у домашнего питомца могут начаться проблемы с позвоночником, весом, лапами. В результате домашнее животное может стать инвалидом.