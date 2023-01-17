Россия смогла увеличить доходы с экспорта удобрений в 2022 год на 70%

Как сообщает телеканал «360», рост доходов РФ от продажи удобрений за рубеж вопреки западным санкциям отметили аналитики ООН. Эксперты уточнили, что удобрения экспортировали в основном в страны Азии — Индию и Вьетнам. При этом, потери РФ от снижения объемов экспорта удалось компенсировать за счет повышения цен.