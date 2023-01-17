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Posted Сегодня, 16:09

Published Сегодня, 16:09

Modified Сегодня, 16:09

Updated Сегодня, 16:09

Россия смогла увеличить доходы с экспорта удобрений в 2022 год на 70%

Сегодня, 16:09
Фото: piqsels.com
За 10 месяцев 2022 года Россия заработала на экспорте удобрений 16,7 млрд долларов. Это на 70% выше, чем в предыдущие года.

Как сообщает телеканал «360», рост доходов РФ от продажи удобрений за рубеж вопреки западным санкциям отметили аналитики ООН. Эксперты уточнили, что удобрения экспортировали в основном в страны Азии — Индию и Вьетнам. При этом, потери РФ от снижения объемов экспорта удалось компенсировать за счет повышения цен.

Аналитики предполагают, что в 2023 году Россия вряд ли сможет получить высокие доходы от экспорта удобрений, поскольку снижение стоимости газа на европейском рынке привело к уменьшению цен на удобрения.

#Общество
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