Россия смогла увеличить доходы с экспорта удобрений в 2022 год на 70%

Posted Сегодня, 16:09
Published Сегодня, 16:09
Modified Сегодня, 16:09
Updated Сегодня, 16:09
Как сообщает телеканал «360», рост доходов РФ от продажи удобрений за рубеж вопреки западным санкциям отметили аналитики ООН. Эксперты уточнили, что удобрения экспортировали в основном в страны Азии — Индию и Вьетнам. При этом, потери РФ от снижения объемов экспорта удалось компенсировать за счет повышения цен.
Аналитики предполагают, что в 2023 году Россия вряд ли сможет получить высокие доходы от экспорта удобрений, поскольку снижение стоимости газа на европейском рынке привело к уменьшению цен на удобрения.