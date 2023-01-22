Posted Сегодня, 15:22
Published Сегодня, 15:22
Modified Сегодня, 15:24
Updated Сегодня, 15:24
Во время визита в Ростов депутат Госдумы Дмитрий Вяткин заявил о возможности запрета изучения в школах романа писателя Александра Солженицина «Архипелаг ГУЛАГ». По мнению парламентария, в произведении неверно представлены многие исторические факты.
«РИА Новости» пишут, что Вяткин инициирует планы пересмотра школьной программы по литературе. Однако в самой Госдуме заявления депутата категорически опровергли. Глава думского вопроса по просвещению Ольга Казакова отметила, что вопрос исключения романа «Архипелаг ГУЛАГ» из школьной программы даже не выносился на обсуждение. Также эта идея не обсуждалась с профессиональным сообществом.
«Вопросы исключения из школьной программы того или иного раздела, произведения или наоборот включения в программу — это сложный и длительный процесс. Такие решения не принимаются просто так, на основании частного мнения», — заключила Казакова.
Ранее о пребывании Солженицина в Ростове RostovGazeta рассказал краевед Григорий Багдыков.