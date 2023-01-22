«РИА Новости» пишут, что Вяткин инициирует планы пересмотра школьной программы по литературе. Однако в самой Госдуме заявления депутата категорически опровергли. Глава думского вопроса по просвещению Ольга Казакова отметила, что вопрос исключения романа «Архипелаг ГУЛАГ» из школьной программы даже не выносился на обсуждение. Также эта идея не обсуждалась с профессиональным сообществом.