В этом году ожидается прирост запасов нефти и газа в РФ

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
В интервью газете “Известия” Козлов заявил, что прирост запасов обусловлен тем, что в прошлом году в России были открыты 34 месторождения, среди которых 6 крупных. Месторождения располагаются в Якутии, ЯНАО, на шельфе Каспийского моря и не только.
По словам министра, воспроизводство минерально-сырьевой базы имеет ключевое значение для отечественной экономики. Так, согласно информации Росстата, примерно 40% консолидированного бюджета Российской Федерации – это доходы от минерально-сырьевого комплекса.
Также на увеличение запасов повлияли инвестиции в геологоразведку, причём не только государственные, но и частные. Если инвестиции из госбюджета ожидаются на уровне 17 млрд рублей, то частные должны составят 452 млрд рублей.
Козлов уточнил, что санкции недружественных стран могли приостановить геологоразведочные и добычные работы в России. Однако изменения в закон “О недрах” и соответствующий указ президента позволили своевременно вывести иностранные юрлица из состава участников отношений в сфере недропользования.