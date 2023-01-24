В этом году ожидается прирост запасов нефти и газа в РФ

В интервью газете “Известия” Козлов заявил, что прирост запасов обусловлен тем, что в прошлом году в России были открыты 34 месторождения, среди которых 6 крупных. Месторождения располагаются в Якутии, ЯНАО, на шельфе Каспийского моря и не только.