rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:45

Published Сегодня, 09:45

Modified Сегодня, 09:45

Updated Сегодня, 09:45

В этом году ожидается прирост запасов нефти и газа в РФ

Сегодня, 09:45
Руководитель Минприроды Александр Козлов сообщил, что в текущем году запасы нефти и конденсата увеличатся примерно на 600 млн тонн, а газа – на 675 млрд кубометров.

В интервью газете “Известия” Козлов заявил, что прирост запасов обусловлен тем, что в прошлом году в России были открыты 34 месторождения, среди которых 6 крупных. Месторождения располагаются в Якутии, ЯНАО, на шельфе Каспийского моря и не только.

По словам министра, воспроизводство минерально-сырьевой базы имеет ключевое значение для отечественной экономики. Так, согласно информации Росстата, примерно 40% консолидированного бюджета Российской Федерации – это доходы от минерально-сырьевого комплекса.

Также на увеличение запасов повлияли инвестиции в геологоразведку, причём не только государственные, но и частные. Если инвестиции из госбюджета ожидаются на уровне 17 млрд рублей, то частные должны составят 452 млрд рублей.

Козлов уточнил, что санкции недружественных стран могли приостановить геологоразведочные и добычные работы в России. Однако изменения в закон “О недрах” и соответствующий указ президента позволили своевременно вывести иностранные юрлица из состава участников отношений в сфере недропользования.

Подпишитесь
В Новочеркасске отчисление студенток в хиджабах объяснили медицинскими правилами
Вчера, 18:13
Ростовчане стали массово строить подземные бункеры в 2023 году
Сегодня, 06:38
Ростовчанин Юрий Башмет заявил, что уехавшие из России звезды живут неполноценно
Сегодня, 07:12
Гигантская пробка парализовала движение на Стачки в Ростове-на-Дону утром 24 января
Сегодня, 06:36
Строительство донского химического кластера начнется с марта в 2023 году
Сегодня, 06:26
В Ростовской области собираются достроить девять детских садов в 2023 году
Вчера, 17:16