Эксперт: ЭКО может предотвратить развитие онкологии у женщин

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
По словам Смирновой, у нескольких пациенток, во время обследования перед процедурой экстракорпорального оплодотворения был выявлен рак в начальной стадии. Если бы не ЭКО, заболевание было бы обнаружено значительно позже, пишет газета “Известия”.
В интервью изданию “Газета.Ru” медик напомнила, что именно ЭКО сейчас является наиболее эффективным способом борьбы с бесплодием. Она отметила, что основной причина возникновения рака является мутация клеток. Спровоцировать этот процесс могут: наследственность, злоупотребление алкоголем, хронические заболевания и даже вирусы.