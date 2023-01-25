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Posted Сегодня, 10:59

Published Сегодня, 10:59

Modified Сегодня, 11:01

Updated Сегодня, 11:01

Эксперт: ЭКО может предотвратить развитие онкологии у женщин

Сегодня, 10:59
Главный репродуктолог федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиники Фомина Анна Смирнова заявила, что эко не только не ведёт к онкозаболеваниям, но и может предотвратить рак.

По словам Смирновой, у нескольких пациенток, во время обследования перед процедурой экстракорпорального оплодотворения был выявлен рак в начальной стадии. Если бы не ЭКО, заболевание было бы обнаружено значительно позже, пишет газета “Известия”

В интервью изданию “Газета.Ru” медик напомнила, что именно ЭКО сейчас является наиболее эффективным способом борьбы с бесплодием. Она отметила, что основной причина возникновения рака является мутация клеток. Спровоцировать этот процесс могут: наследственность, злоупотребление алкоголем, хронические заболевания и даже вирусы.

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