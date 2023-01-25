Народная программа «Единой России» укрепит социальную сферу на Дону

«При активном участии депутатов «Единой России» был решен очень непростой вопрос о предоставлении права на бесплатный проезд в общественном транспорте для нескольких категорий жителей Дона. Причём замечу, что жителей Ростовской области устраивала монетизация предоставления такой льготы. Но часть наших избирателей, живущая в крупных городах, посчитала необходимым предоставить им право выбора между денежной компенсацией и продолжением права бесплатного проезда в общественном транспорте. После нескольких месяцев поиска и правового, и содержательного механизма предоставления этой льготы в Ростовской области в этом вопросе поставлена точка. И сегодня продолжается приём заявлений от жителей Дона, которые хотят получить натуральную льготу», - рассказал Александр Ищенко.