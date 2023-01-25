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Росконгресс и Ассоциация волонтерских центров начали набор волонтеров на ПМЭФ-2023

25 января 2023, 17:37
Фото: photo.roscongress.org
Росконгресс при содействии Ассоциации волонтерских центров запустил набор иногородних волонтеров для участия в Петербургском международном экономическом форуме – 2023.

Отбор планируется организовать в рамках программы мобильности волонтеров. Заявки от кандидатов принимаются в течение января и февраля.

60 волонтеров, которых организаторы форума отберут по программе мобильности, будут выполнять свои обязанности на мероприятии с 7 по 18 июня 2023 года. Как сообщает newsnn.ru, на них возлагается подготовка площадки для ПМЭФ. Кроме того, волонтеры выступят в роли сопровождающих для гостей форума и представителей СМИ, смогут поработать на тематических площадках и т. д. 

Главными критериями отбора волонтеров являются  совершеннолетний возраст, паспорт гражданина России, свободное владение английским языком на уровне Upper-Intermediate (B2) и выше. Чтобы попасть на форум, всем желающим предстоит пройти регистрацию и подать заявку на участие в мероприятии в качестве волонтера на сайте congress.ru. Кандидаты, которые уже имеют опыт добровольческой деятельности, подтвержденной на платформе DOBRO.RU, будут рассматриваться организаторами ПМЭФ в первую очередь.

Заявки волонтеров, которые не подходят под вышеперечисленные требования, не смогут пройти на следующие этапы отбора. А успешных кандидатов ожидает тестирование в дистанционном формате на личностные качества и знание английского языка. После чего будет организовано личное интервью, часть которого пройдет на английском, а также беседа с представителями организационного комитета мероприятия.

Самым достойным кандидатам, которые справятся со всеми испытаниями, полагается бесплатное питание, проживание и проезд к месту проведения события и обратно.

Прием заявок планируется вести до 28 февраля включительно.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) считается одним из самых авторитетных деловых мероприятий мирового масштаба. Форум ежегодно проводится на протяжении 26 лет, а последние годы, начиная с 2006-го, работает под патронатом и при участии российского президента. В 2023 году  информационным партнером мероприятия будет медиахолдинг 1MI.

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