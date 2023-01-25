Росконгресс и Ассоциация волонтерских центров начали набор волонтеров на ПМЭФ-2023

60 волонтеров, которых организаторы форума отберут по программе мобильности, будут выполнять свои обязанности на мероприятии с 7 по 18 июня 2023 года. Как сообщает newsnn.ru, на них возлагается подготовка площадки для ПМЭФ. Кроме того, волонтеры выступят в роли сопровождающих для гостей форума и представителей СМИ, смогут поработать на тематических площадках и т. д.