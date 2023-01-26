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Posted Сегодня, 15:37

Published Сегодня, 15:37

Modified Сегодня, 15:37

Updated Сегодня, 15:37

Стала известна главная угроза студентам на каникулах

Сегодня, 15:37
25 января начинаются каникулы в колледжах и вузах. Многие студенты проведут эти дни за компьютерами, исследуя виртуальную реальность.

Как пишет Infox, растущее ощущение опасности реального мира толкает молодежь в объятия мира виртуального, где у них возникает иллюзия защищенности и контроля над происходящим. Пандемия COVID-19 заметно укрепила позиции IT-компаний, создающих виртуальную реальность.

Но, главное, путем расширения мобильного сегмента, который в последнее время вырос на 7,3%, производители гаджетов делают игры и общение в соцсетях доступными в любой локации. В результате, по результатам исследований глобальной отраслевой аналитической фирмы Counterpoint Research, только 4% обладателей смартфонов используют их около часа в день, и в основном это пенсионеры. Большинство проводит за экраном смартфона семь часов и более. И это дает возможность говорить о зависимости от гаджетов, которая негативно сказывается на здоровье, памяти и способностях к обучению, особенно у детей. Таким образом, следует понять: вслед за успешной цифровизацией настало время децифровизации, и, чем быстрее ее проведут, тем лучше.

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