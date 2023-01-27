Прелюбодеи и обвес: чем занималась полиция Ростова и Нахичевани-на-Дону сто лет назад

Posted Вчера, 21:07
Published Вчера, 21:07
Modified Вчера, 21:07
Updated Вчера, 21:07
Как пишет Чалхушьян, в Ростове существовала очень хорошо организованная торговая полиция. Но вот только возникла она не сразу.
Вначале выступил с ярким заявлением гласный Петр Осипович Вайцеховский. В своем заявлении от 14 марта 1872 года он написал следующее:
«Всякое коммерческое предприятие полезно, это − аксиома, но тем не менее не подлежит никакому сомнению, что торговля, поставленная в известного рода условия, может оказать влияние диаметрально противоположное первому... Недостатки рыночной торговли и нашей местной в особенности: покупка перекупщиками с целью перепродажи предметов первой важности, обмер, обвес, обсчет и различного вида стачки».
Проект торговой полиции на основании заявления Вайцеховского был представлен городским головой Максимовым и утвержден Думой 29 марта 1873 года.
По данным Чалхушьяна, речная полиция появилась по инициативе гласного Михаила Максимовича Топчиева. Заявление в Думу о необходимости учреждения речной полиции он подал 17 октября 1874 года.
В Нахичевани полицейские функции вначале осуществлял магистрат, основанный в городе по Указу императрицы Екатерины Великой. Магистрат следил даже за нравственностью. В одном из постановлений магистрата Нахичевани говорилось об уличенном в прелюбодеянии пономаре Акопе. Надо особо отметить, что в те годы Нахичевань была очень патриархальным городом. Возможно, поэтому магистрат Нахичевани решил наказать Акопа публично. В отношении этого пономаря магистрат постановил: «Бороду его на правой стороне сбрить и в таком позорном виде водить по базару, чтобы все знали, что всякому прелюбодею предстоит такая участь».
Но, к счастью, такие показательные «мероприятия» продолжались недолго.
Известный ростовский историк Левон Батиев написал очень интересную и познавательную работу «Полицейская служба в Нахичевани-на-Дону (конец XVIII−XIX вв.)». В этой работе, в частности, Батиев приводит отчет, представленный таганрогскому градоначальнику 23 июня 1823 года, в котором мы можем прочитать: «В течение последних 10 лет в округе Нахичевана никем из жителей ни одного убийства не учинено».
О том, насколько была низка преступность в Нахичевани, да и в Ростове, в середине девятнадцатого века, можно судить по полицейским отчетам того периода времени. Эти отчеты приводятся также в работе Левона Батиева «Полицейская служба в Нахичевани-на-Дону (конец XVIII−XIX вв.)». Например, вот такая интересная информация:
«Нахичеванский магистрат 10 января 1860 года за № 45 представил Екатеринославскому гражданскому губернатору графу Александру Карловичу Сиверсу годовой отчет о состоянии нахичеванского округа за 1859 год. ...В 1859 году было одно убийство: крестьянин из помещичьих в драке цыгана убил. Грабежей не было. Краж в городе было девять, в округе воровства не было. Виновными в краже оказались: один выходец из-за границы, один помещичий крестьянин, трое турецких подданных и трое мещан из Ростова. Подкидышей было шесть, незаконнорожденных три. Высланных на поселение в Сибирь по приговору за развратное и дурное поведение не было, а равно в рекруты никого не выдано. Под арестом находилось 130 человек, из коих 93 препровождены в таганрогское градоначальство как неместные».
То есть подавляющее количество преступников того периода времени, как мы видим, было из неместных жителей.
Все-таки иногда полезно прикасаться к нашей истории, а особенно к истории полиции, чтобы узнать, чем и как жило наше общество, какие были у него нравы. А главное, задуматься − какими мы стали теперь?
Георгий Багдыков