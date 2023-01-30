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Posted Сегодня, 17:29

Published Сегодня, 17:29

Modified Сегодня, 17:30

Updated Сегодня, 17:30

Госдума нашла путь для возврата индексации выплат работающим пенсионерам

Сегодня, 17:29
Новая инициатива для поддержки работающих пенсионеров появилась в Государственной Думе.

Как пишет Infox со ссылкой на «Известия», депутаты нижней палаты парламента от ЛДПР предложили освободить пожилых работающих людей от уплаты страховых взносов и вывести их из системы ОМС. Парламентарии указали, что тарифы страховых взносов за работающих застрахованных лиц допенсионного возраста и работающих пенсионеров одинаковы, что, по их мнению, является несправедливым.

В Думе надеются: помимо того, что принятие закона об освобождении работающих пенсионеров от страховых взносов поможет увеличить их доходы (благодаря возможности проведения для них индексации пенсий), новая мера стимулирует работодателей нанимать на работу лиц пенсионного возраста: ведь за них не надо будет платить страховые взносы.

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