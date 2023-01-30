Госдума нашла путь для возврата индексации выплат работающим пенсионерам

В Думе надеются: помимо того, что принятие закона об освобождении работающих пенсионеров от страховых взносов поможет увеличить их доходы (благодаря возможности проведения для них индексации пенсий), новая мера стимулирует работодателей нанимать на работу лиц пенсионного возраста: ведь за них не надо будет платить страховые взносы.