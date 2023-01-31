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Posted Сегодня, 18:48

Published Сегодня, 18:48

Modified Сегодня, 18:48

Updated Сегодня, 18:48

Олимпиада под угрозой срыва: В мире протестуют против участия РФ

Сегодня, 18:48
Недружественные страны убеждают МОК не допускать Россию к участию в Олимпийских играх в Париже в 2024 году из-за спецоперации, проводимой РФ на Украине.

Как пишет Infox со ссылкой на Championat, Международный олимпийский комитет предложил спортсменам из России участвовать в Олимпийских играх под нейтральным флагом, без гимна и при условии отсутствия высказываний о поддержке СВО с их стороны.

Однако отдельные страны – в частности, Польша и Великобритания, требуют полностью запретить спортсменам из РФ участие в состязаниях. В противном случае они угрожают организовать массовый бойкот Олимпиады-2024, что делает риск срыва Игр вполне реальным.

Остается надеяться, что по данному вопросу будет достигнут консенсус, и нашим олимпийцам разрешат участвовать в соревнованиях при соблюдении дополнительных условий.

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