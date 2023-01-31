Олимпиада под угрозой срыва: В мире протестуют против участия РФ

Posted Сегодня, 18:48
Published Сегодня, 18:48
Modified Сегодня, 18:48
Updated Сегодня, 18:48
Как пишет Infox со ссылкой на Championat, Международный олимпийский комитет предложил спортсменам из России участвовать в Олимпийских играх под нейтральным флагом, без гимна и при условии отсутствия высказываний о поддержке СВО с их стороны.
Однако отдельные страны – в частности, Польша и Великобритания, требуют полностью запретить спортсменам из РФ участие в состязаниях. В противном случае они угрожают организовать массовый бойкот Олимпиады-2024, что делает риск срыва Игр вполне реальным.
Остается надеяться, что по данному вопросу будет достигнут консенсус, и нашим олимпийцам разрешат участвовать в соревнованиях при соблюдении дополнительных условий.