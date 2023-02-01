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Posted Сегодня, 14:54

Published Сегодня, 14:54

Modified Сегодня, 14:56

Updated Сегодня, 14:56

Врачи рассказали, когда нужно срочно сдавать кровь на сахар

1 февраля 2023, 14:54
Фото: pxhere.com
Эндокринолог Лариса Щербакова рассказала, когда следует срочно реагировать на новые симптомы со стороны организма и идти сдавать анализ крови на сахар.

Как пишет News.ru, в беседе со специалистом журналисты издания выяснили, когда следует срочно обращаться к врачам. Среди поводов для визита в медучреждение могут быть жажда, частое мочеиспускание, зуд в промежности, увлечение/снижение массы тела. Все это, по мнению эндокринолога, может оказаться признаками диабета второго типа, при котором уровень глюкозы крови растет на фоне проблем с нарушениям действия инсулина.

По словам Щербаковой, врач при необходимости назначит сахароснижающие препараты, однако при дебюте заболевания достаточно следить за питанием и физическими нагрузками.

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