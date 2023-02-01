Врачи рассказали, когда нужно срочно сдавать кровь на сахар

Как пишет News.ru, в беседе со специалистом журналисты издания выяснили, когда следует срочно обращаться к врачам. Среди поводов для визита в медучреждение могут быть жажда, частое мочеиспускание, зуд в промежности, увлечение/снижение массы тела. Все это, по мнению эндокринолога, может оказаться признаками диабета второго типа, при котором уровень глюкозы крови растет на фоне проблем с нарушениям действия инсулина.