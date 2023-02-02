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Posted Сегодня, 15:05

Published Сегодня, 15:05

Modified Сегодня, 15:06

Updated Сегодня, 15:06

Число заявок на регистрацию недвижимости в Подмосковье увеличилось на 20%

2 февраля 2023, 15:05
Фото: 1MI
В 2022 году жители Подмосковья оставили почти 84 тысячи заявок на регистрацию недвижимости. Увеличить число заявлений в Росреестр позволил переход услуг на цифровой формат.

Как сообщает телеканал «360», с помощью цифровых технологий удалось ускорить процессы по учеты и регистрации недвижимости. Такой подход позволил увеличить количество заявок по недвижимости в Московской области на 20% за год.

Цифровая система позволяет администрациям округов самостоятельно подавать заявления по двусторонним сделкам на различные услуги: постановку и снятие с кадастрового учета недвижимости, государственную регистрацию, установление права собственности и др.

#Общество
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