Число заявок на регистрацию недвижимости в Подмосковье увеличилось на 20%

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:06
Updated Сегодня, 15:06
Как сообщает телеканал «360», с помощью цифровых технологий удалось ускорить процессы по учеты и регистрации недвижимости. Такой подход позволил увеличить количество заявок по недвижимости в Московской области на 20% за год.
Цифровая система позволяет администрациям округов самостоятельно подавать заявления по двусторонним сделкам на различные услуги: постановку и снятие с кадастрового учета недвижимости, государственную регистрацию, установление права собственности и др.