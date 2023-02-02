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Posted Сегодня, 15:06

Published Сегодня, 15:06

Modified Сегодня, 15:07

Updated Сегодня, 15:07

В России могут разрешить показ пиратских копий зарубежных фильмов

Сегодня, 15:06
Разрешение использования интеллектуальной собственности зарубежных стран могут принять в России. Такое мнение высказал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на телеграм-канал Дмитрия Медведева, чиновник заявил о возможности введения правил об использовании иностранной интеллектуальной собственности без лицензий и авторского вознаграждения. По его словам, эта мера будет ответом на западные санкции.

По мнению Медведева, без лицензии в России могут показывать зарубежные фильмы или использовать иностранный промышленный софт.

#Общество
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