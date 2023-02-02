В России могут разрешить показ пиратских копий зарубежных фильмов

Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на телеграм-канал Дмитрия Медведева, чиновник заявил о возможности введения правил об использовании иностранной интеллектуальной собственности без лицензий и авторского вознаграждения. По его словам, эта мера будет ответом на западные санкции.
По мнению Медведева, без лицензии в России могут показывать зарубежные фильмы или использовать иностранный промышленный софт.