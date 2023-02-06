rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:29

Published Сегодня, 10:29

Modified Сегодня, 10:31

Updated Сегодня, 10:31

Ассоциацию европейского бизнеса могут признать иноагентом

Сегодня, 10:29
АЕБ, в которую входят свыше 500 компаний, могут признать в РФ иноагентом. Минюст уже проводит соответствующую проверку.

Инициатива о проверке поступила от “Общественной потребительской инициативой”. Там отметили тот факт, что некоторые участники ассоциации прекратили вести бизнес в Российской Федерации но продолжают влиять на важные решения, например, протестуя против параллельного импорта, пишет газета “Известия”.

Проверка Минюста началась 12 января и ориентировочно должна была закончиться 3 февраля. При этом в ведомстве отметили, что проверка всё ещё не окончена.

В АЕБ входят такие компании, как Coca-Cola HBC, Henkel, OBI, Nike, Mercedes-Benz, Metro, Procter&Gamble, Bacardi, Bank Credit Suisse. Возглавляет ассоциацию Тадзио Шиллинг, а кресло председателя правления занимает Йохан Вандерплаетсе.

В “Общественной потребительской инициативе” подчеркнули, что ассоциация финансируется из-за рубежа или юрлицами, открытыми в России иностранными компаниями. При этом большая часть государств и структур, интересы которых представляет АЕБ, не скрывают своего негативного отношения к России.

При этом, по представленной ОПИ информации, АЕБ активно участвует в российской политической жизни.Так, АЕБ открыто выступает против параллельного импорта и продвигает инициативы, ущемляющие права российских потребителей.

Если ассоциацию признают иноагентом, то все исходящие от неё инициативы получат соответствующую маркировку. Таким образом, органы исполнительной и другой власти получат чёткие ориентиры.

В АЕБ, в свою очередь, сообщили, что организация является основным представительством  европейских и международных инвесторов в РФ. Как и любая российская НКО, она обязана выполнять все требования надзорного органа, то есть Минюста.

Инициативу по признанию иноагентом в ассоциации назвали предсказуемой. Прежде всего из-за зарубежного финансирования. Более того, скорее всего АЕБ получит такой статус, потому что для данного решения имеются все предпосылки.

По мнению некоторых экспертов такой поворот дела может напугать иностранный бизнес, оставшийся в России. Следовательно, могут пострадать такие важные отрасли, как фармацевтическая. При этом следует помнить, что у АЕБ есть чёткая задача – лоббирование в России именно интересов иностранных компаний.

Подпишитесь
Женщины в Ростовской области массово лепят пирожки и котлеты для участников СВО
Сегодня, 09:24
Эксперт рассказал, что делать ростовчанам, попавшим в зону землетрясения в Турции
Сегодня, 09:27
Глава Новошахтинска Бондаренко 10 минут не мог дозвониться в колл-центр ЦГБ
Сегодня, 08:28
Эксперт Абросимов объяснил, когда будет вторая волна мобилизации в Ростовской области
Сегодня, 08:50
У осужденных в Ростовской области будут в обязательном порядке брать анализы на ДНК
Сегодня, 08:27
Мачо или бродяга: как выглядят типичные жители Ростова по версии нейросетей
Сегодня, 07:52