Ассоциацию европейского бизнеса могут признать иноагентом

По мнению некоторых экспертов такой поворот дела может напугать иностранный бизнес, оставшийся в России. Следовательно, могут пострадать такие важные отрасли, как фармацевтическая. При этом следует помнить, что у АЕБ есть чёткая задача – лоббирование в России именно интересов иностранных компаний.