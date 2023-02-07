Итоги работы за 2022 год подвели донские спасатели

Стоит напомнить, что с начала 2022 года на операторов-112 областного центра обработки вызовов возложили новые функции, которые заключались в оказании консультационной помощи гражданам по вопросам медпомощи в условиях пандемии. К весне прошлого года функционал Службы-122 был значительно расширен. Внедрен автоматический голосовой помощник, реализована возможность записи к врачу в семи городах региона, а сам номер стал служить и для оказания консультационной помощи по различным вопросам. Среди основных вопросов, интересовавших жителей области, стали: частичная мобилизация, осенний призыв, коронавирусная инфекция и помощь беженцам. Всего за прошедший год по номеру 122 принято и обработано более 78 тысяч обращений.