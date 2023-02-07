Итоги работы за 2022 год подвели донские спасатели

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
Он обратился к собравшимся с приветственным словом, в котором отметил важность профессии, а также работу спасателей и пожарных, которая проходила в условиях проведения специальной военной операции. По словам заместителя главы региона, дончанам пришлось выполнять комплекс мероприятий среди которых прием и размещение беженцев из Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожских областей.
За год специалисты областных служб экстренного реагирования осуществили около семи тысяч выездов по ликвидации последствий ЧС, пожаров и происшествий. Спасли более восьми тысяч человек и оказали помощь 64 тысячам. Большой объем работы проделали и по оказанию гуманитарной помощи жителям Донбасса.
По словам заместителя губернатора Ростовской области Сергея Бодрякова, важным направлением деятельности донских спасателей остается цифровая трансформация процессов, реализуемых в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС.
— В 2022 году обеспечено бесперебойное функционирование аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Использование этого АПК позволило практически в два раза сократить сроки реагирования на происшествия и чрезвычайные ситуации, — отметил заместитель губернатора.
Не обошли стороной и штатную работу Системы-112. За прошедший год операторы-112 обработали около 4,1 миллиона вызовов, сбоев и нарушений в работе системы зафиксировано не было.
Стоит напомнить, что с начала 2022 года на операторов-112 областного центра обработки вызовов возложили новые функции, которые заключались в оказании консультационной помощи гражданам по вопросам медпомощи в условиях пандемии. К весне прошлого года функционал Службы-122 был значительно расширен. Внедрен автоматический голосовой помощник, реализована возможность записи к врачу в семи городах региона, а сам номер стал служить и для оказания консультационной помощи по различным вопросам. Среди основных вопросов, интересовавших жителей области, стали: частичная мобилизация, осенний призыв, коронавирусная инфекция и помощь беженцам. Всего за прошедший год по номеру 122 принято и обработано более 78 тысяч обращений.
В своем обращении Сергей Бодряков также подчеркнул, что в современных условиях единой государственной системе предупреждения и ликвидации ЧС приходится решать множество сложнейших задач. Реагировать на вызовы природы и техногенные аварии. Сегодня работа выстроена на опережение, а сохранять положительную динамику по оказанию помощи жителям Дона позволяет отточенная годами работа.