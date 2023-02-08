Подмосковье стало лидером по приросту населения среди российских регионов

Как сообщает телеканал «360», большая половина жителей Московской области живет в крупных городах с численностью населения порядка 100 тысяч человек. При этом, за последние годы возрос интерес к сельской жизни, поскольку условия жизни в подмосковных деревнях значительно улучшились.