rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:10

Published Сегодня, 17:10

Modified Сегодня, 17:13

Updated Сегодня, 17:13

Подмосковье стало лидером по приросту населения среди российских регионов

Сегодня, 17:10
За последние годы население Московской области увеличилось до 8,5 млн человек. Это говорит о повышении качества жизни в регионе и эффективной работе властей.

Как сообщает телеканал «360», большая половина жителей Московской области живет в крупных городах с численностью населения порядка 100 тысяч человек. При этом, за последние годы возрос интерес к сельской жизни, поскольку условия жизни в подмосковных деревнях значительно улучшились.

На приток населения в Подмосковье помимо прочих факторов влияет и развитие инфраструктуры и соцподдержки. Регион лидирует по количеству построенных школ, дорог, детсадов, а также по благоустройству городов.

#Общество#Алина Ибрагимова
Подпишитесь
Ростовчанам посоветовали не ждать скорой весны, а шуга на Дону опять всех лишила воды
Сегодня, 16:03
Эксперт Михайлов рассказал, какие большие потрясения ждут Ростовскую область
Сегодня, 16:48
Медик Фарасян рассказала, как ростовчанам соблюдать гигиену без воды
Сегодня, 16:39
В центре Ростова под снос могут пойти 133 аварийных дома
Сегодня, 18:11
Пилоты посадили в Ростовской области дважды подбитый украинцами бомбардировщик
Сегодня, 18:14
В Батайске возбудили дело после сжигания на свалке ампутированных конечностей
Сегодня, 14:51