Подмосковье стало лидером по приросту населения среди российских регионов

Posted Сегодня, 17:10
Published Сегодня, 17:10
Modified Сегодня, 17:13
Updated Сегодня, 17:13
Как сообщает телеканал «360», большая половина жителей Московской области живет в крупных городах с численностью населения порядка 100 тысяч человек. При этом, за последние годы возрос интерес к сельской жизни, поскольку условия жизни в подмосковных деревнях значительно улучшились.
На приток населения в Подмосковье помимо прочих факторов влияет и развитие инфраструктуры и соцподдержки. Регион лидирует по количеству построенных школ, дорог, детсадов, а также по благоустройству городов.