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Posted Сегодня, 17:06

Published Сегодня, 17:06

Modified Сегодня, 17:07

Updated Сегодня, 17:07

Врач-иммунолог назвал один из возможных источников болезни Альцгеймера

Сегодня, 17:06
У носителей герпеса с большей вероятностью может развиться болезнь Альцгеймера. Такое мнение высказал врач-иммунолог Андрей Продеус.

Как сообщает телеканал «360», врач в эфире телепрограммы «Жить здорово!» рассказал, что вирус герпеса не только причиняет эстетические неприятности в виде высыпаний, но и может спровоцировать развитие серьезных заболеваний. По словам Продеуса, герпес с возрастом активируется чаще, что может стать причиной развития болезни Альцгеймера.

Медик призвал не игнорировать появление герпеса и бороться с ним при первых же высыпаниях.

#Общество
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