Врач-иммунолог назвал один из возможных источников болезни Альцгеймера

Как сообщает телеканал «360», врач в эфире телепрограммы «Жить здорово!» рассказал, что вирус герпеса не только причиняет эстетические неприятности в виде высыпаний, но и может спровоцировать развитие серьезных заболеваний. По словам Продеуса, герпес с возрастом активируется чаще, что может стать причиной развития болезни Альцгеймера.