Врач-иммунолог назвал один из возможных источников болезни Альцгеймера

Posted Сегодня, 17:06
Published Сегодня, 17:06
Modified Сегодня, 17:07
Updated Сегодня, 17:07
Как сообщает телеканал «360», врач в эфире телепрограммы «Жить здорово!» рассказал, что вирус герпеса не только причиняет эстетические неприятности в виде высыпаний, но и может спровоцировать развитие серьезных заболеваний. По словам Продеуса, герпес с возрастом активируется чаще, что может стать причиной развития болезни Альцгеймера.
Медик призвал не игнорировать появление герпеса и бороться с ним при первых же высыпаниях.