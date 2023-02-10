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Posted 10 февраля 15:49

Published 10 февраля 15:49

Modified Сегодня, 15:57

Updated Сегодня, 15:57

В России может возникнуть дефицит сосисок

10 февраля 15:49
В скором времени Россия может столкнуться с дефицитом колбасных изделий.

Как пишет Infox со ссылкой на «Известия», дефицит сосисок и колбас, связанный с прекращением поставок из ЕС оболочки для данных продуктов, может возникнуть в стране совсем скоро. После введения Европой запрета на торговлю с Россией ввоз оболочки, которую в РФ поставляли семь европейских заводов, прекратился. Замена поставщиков из ЕС на поставщиков из Китая не спасает ситуацию, поскольку теперь срок доставки продукции составляет 10 месяцев.

Российские производители пытаются запастись оболочкой на год вперед, что приводит к увеличению затрат на производство. Национальный союз мясопереработчиков предлагает в качестве меры поддержки продлить действие краткосрочных льготных и инвестиционных кредитов на весь 2023 год.

 

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