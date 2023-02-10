В России может возникнуть дефицит сосисок

Как пишет Infox со ссылкой на «Известия», дефицит сосисок и колбас, связанный с прекращением поставок из ЕС оболочки для данных продуктов, может возникнуть в стране совсем скоро. После введения Европой запрета на торговлю с Россией ввоз оболочки, которую в РФ поставляли семь европейских заводов, прекратился. Замена поставщиков из ЕС на поставщиков из Китая не спасает ситуацию, поскольку теперь срок доставки продукции составляет 10 месяцев.