На Ростовской АЭС начали плановый ремонт 2-го энергоблока

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
В рамках ремонтной кампании на Ростовской АЭС несколькими днями ранее был отремонтирован и включен в сеть 3-й энергоблок. Затем специалисты приступили к ремонтным работам на 2-м энергоблоке.
«У нас запланирован средний ремонт реакторной установки с частичной выгрузкой тепловыделяющих сборок из активной зоны реактора», - уточнил главный инженер Ростовской АЭС Андрей Горбунов.
Кроме того, будут выполнены работы на основном оборудовании реакторной установки и всех трех системах безопасности. Планируется капитально отремонтировать цилиндр низкого давления турбоагрегата, провести средний ремонт генератора с выводом ротора и ремонт оборудования турбинного отделения.
Также будут заменены армоканаты защитной оболочки, на приводных турбинах установят автоматы безопасности, на электрооборудовании проведут работы по увеличению межремонтного периода турбогенератора, а также его мощности.
Энергоблоки №1, 3 и 4 Ростовской АЭС продолжают работу в штатном режиме.