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Modified Сегодня, 11:50

Updated Сегодня, 11:50

На Ростовской АЭС начали плановый ремонт 2-го энергоблока

13 февраля 2023, 11:48
Фото: Ростовская АЭС
Планово-предупредительный ремонт 2-го энергоблока на Ростовской атомной электростанции начали 11 февраля. Об этом сообщает управление информации и общественных связей Ростовской АЭС.

В рамках ремонтной кампании на Ростовской АЭС несколькими днями ранее был отремонтирован и включен в сеть 3-й энергоблок. Затем специалисты приступили к ремонтным работам на 2-м энергоблоке.

«У нас запланирован средний ремонт реакторной установки с частичной выгрузкой тепловыделяющих сборок из активной зоны реактора», - уточнил главный инженер Ростовской АЭС Андрей Горбунов.

Кроме того, будут выполнены работы на основном оборудовании реакторной установки и всех трех системах безопасности. Планируется капитально отремонтировать цилиндр низкого давления турбоагрегата, провести средний ремонт генератора с выводом ротора и ремонт оборудования турбинного отделения.

Также будут заменены армоканаты защитной оболочки, на приводных турбинах установят автоматы безопасности, на электрооборудовании проведут работы по увеличению межремонтного периода турбогенератора, а также его мощности.

Энергоблоки №1, 3 и 4 Ростовской АЭС продолжают работу в штатном режиме.

 

#Елена Янкевич
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