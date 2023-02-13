Сенатор Пушков: поляки будут хуже относиться к украинским беженцам

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
Как сообщает телеканал «360», сенатор опубликовал результаты соцопроса, проведенного польскими СМИ. По его результатам, более 68% респондентов относятся к украинским беженцам негативно. При этом, отношение к беженцам Украины ухудшилось в последние полгода.
Сенатор считает, что далее негативное отношение поляков к украинским беженцам будет только нарастать. По его мнению, это происходит потому, что большинство украинцев считает, что в Польше «им все должны» и не хотят работать.