rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:36

Published Сегодня, 09:36

Modified Сегодня, 09:37

Updated Сегодня, 09:37

Сенатор Пушков: поляки будут хуже относиться к украинским беженцам

Сегодня, 09:36
Польские граждане со временем будут относиться к беженцам из Украины всё хуже. Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале.

Как сообщает телеканал «360», сенатор опубликовал результаты соцопроса, проведенного польскими СМИ. По его результатам, более 68% респондентов относятся к украинским беженцам негативно. При этом, отношение к беженцам Украины ухудшилось в последние полгода.

Сенатор считает, что далее негативное отношение поляков к украинским беженцам будет только нарастать. По его мнению, это происходит потому, что большинство украинцев считает, что в Польше «им все должны» и не хотят работать.

#Алина Ибрагимова#Политика
Подпишитесь
В Ростовской области лже-инспектор Ространснадзора вымогал деньги у водителей фур
Сегодня, 06:59
Снегопады и пасмурная погода ждут ростовчан на этой неделе с 14 февраля
Сегодня, 06:41
США призвали своих граждан срочно покинуть Ростовскую область
Сегодня, 06:32
Ростовчане заявили о частых перебоях с водоснабжением
Сегодня, 05:33
Ростовская шаурма: сколько стоит, из чего состоит и в чем секрет ЦГБ
Сегодня, 04:48
Свыше 2,6 тыс специалистов прокладывают водовод из Ростовской области для Донбасса
Сегодня, 04:51