Считаю, что на ростовском железнодорожном вокзале или на привокзальной площади должен появиться памятник Мадояну и его солдатам. Думаю, что когда мы говорим о патриотическом воспитании подрастающего поколения, то должны не забывать, что красивые слова хорошо подкреплять достойными делами. А памятник Гукасу Карапетовичу и его отважным солдатам стал бы не только достойным украшением нашего города, но и показал бы всему миру, что ростовчане чтут своих героев.