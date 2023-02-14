Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Со своими солдатами Гукас Мадоян совершил дерзкое и стремительное форсирование замерзшего Дона. Во время войны очень важна солдатская смекалка. Вот именно ее и проявили солдаты Мадояна. Говорят, что они окунали в прорубь свои сапоги, которые моментально покрывались ледяной коркой. Ветер дул им прямо в спину. Поэтому они распахивали плащ-палатки. Получалось, что сапоги у наших солдат были вроде коньков, а плащи как паруса.
Конечно, фашисты пытались ликвидировать этот прорыв. Но безуспешно. Бойцы Мадояна отразили десятки атак немцев.
Государство высоко оценило подвиг Мадояна и его солдат. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 1943 года за проявленный героизм и образцовое выполнение заданий Верховного главнокомандования на фронте Гукасу Карапетовичу Мадояну было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
Гукас Карапетович продолжал героически сражаться. Но в боях за освобождение Польши, под городом Дембица, был тяжело ранен. Вышел в отставку в звании подполковника. После окончания войны, в 1968 году, Мадояну было присвоено звание «Почетный гражданин Ростова-на-Дону». Его именем названа улица в Ростове-на-Дону.
Освобождение Ростова 14 февраля 1943 года стало важным событием Великой Отечественной войны. Об этой победе Советской армии говорили во всем мире. А правительство США, в те годы нашего союзника, наградило Мадояна медалью «За выдающиеся заслуги».
После войны Гукас Карапетович Мадоян жил в Армении. А вообще, он родился в 1906 году в селе Керс Карской области Российской империи. Сейчас это территория Турции. В 50-е годы минувшего столетия герой работал в армянском правительстве, был советником Председателя Совета министров Армянской ССР. Долгие годы был депутатом Верховного Совета Армянской ССР.
Гукас Мадоян после войны с удовольствием приезжал в Ростов. В Музее русско-армянской дружбы хранится документальная повесть донского журналиста и писателя Михаила Андриасова «Шесть дней», изданная в 1947 году. Повесть вышла одновременно на двух языках − русском и армянском. Умер Гукас Карапетович в 1975 году в Ереване.
Считаю, что на ростовском железнодорожном вокзале или на привокзальной площади должен появиться памятник Мадояну и его солдатам. Думаю, что когда мы говорим о патриотическом воспитании подрастающего поколения, то должны не забывать, что красивые слова хорошо подкреплять достойными делами. А памятник Гукасу Карапетовичу и его отважным солдатам стал бы не только достойным украшением нашего города, но и показал бы всему миру, что ростовчане чтут своих героев.
Георгий Багдыков