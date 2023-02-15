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«Гражданина Ростова-на-Дону» подарил донским школам банк «Центр-инвест»

15 февраля 2023, 14:31
Фото: 1MI
Библиотеки школ в Ростове-на-Дону получили от банка «Центр-инвест» книги с историями известных горожан.

Всего банк передал 100 экземпляров книги «Гражданин Ростова-на-Дону». Они содержат истории 30 ростовчан, которые внесли весомый вклад в развитие города, тем самым сделав его узнаваемым в России и за рубежом.

Книгу выпустили совместно с журналом «Нация» в честь 30-летнего юбилея банка. Авторы проекта хотят создать увлекательное краеведение, чтобы знакомство с судьбами героев заставляло читателя переживать. Они смогут узнать о другой эпохе и сравнить с собственной современной жизнью.

Начальник управления образования Ростова-на-Дону Виктория Чернышова выразила слова благодарности за переданные книги. Она не сомневается, что они станут отличным подспорьем педагогам.

"Историческому просвещению школьников сейчас уделяют значительное внимание. Знание истории страны начинается с истории улицы, на которой вырос ребенок, истории школы и семьи, рассказанной простым, живым и понятным языком", - подчеркнула Виктория Чернышова.

Председатель Правления банка «Центр-инвест» Лидия Симонова сообщила, что банк готов и далее заниматься развитием этого проекта. В том числе предоставить новые актуальные материалы для изучения родного региона.

На протяжении 30 лет банк занимается развитием культурных и социально-образовательных проектов. Не остаются без внимания и локальные инициативы, которые помогают развитию регионов присутствия банка.

#Елена Янкевич
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