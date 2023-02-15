Хирург рассказал об опасности мужского ожирения

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на Lenta.ru, мужчины имеют большую склонность к образованию висцерального жира, который обволакивает внутренние органы. От него избавиться очень сложно, поскольку при похудении сначала исчезает подкожный жир, а жировая прослойка на внутренних органах остается.