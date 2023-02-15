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Posted Сегодня, 13:41

Published Сегодня, 13:41

Modified Сегодня, 13:41

Updated Сегодня, 13:41

Хирург рассказал об опасности мужского ожирения

Сегодня, 13:41
Мужское ожирение опасней женского, поскольку вызывает необратимые негативные последствия для организма. Об этом рассказал бариатрический хирург Бекхан Хациев.

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на Lenta.ru, мужчины имеют большую склонность к образованию висцерального жира, который обволакивает внутренние органы. От него избавиться очень сложно, поскольку при похудении сначала исчезает подкожный жир, а жировая прослойка на внутренних органах остается.

По словам хирурга, из-за висцерального жира больше всего страдает сердце. Также возможны метаболические нарушения, снижение репродуктивной функции и либидо.

#Общество
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