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Posted Сегодня, 14:21

Published Сегодня, 14:21

Modified Сегодня, 14:23

Updated Сегодня, 14:23

В десятый пакет санкций ЕС войдут Альфа-банк и еще 3 российских банка

Сегодня, 14:21
Евросоюз готовит очередной, десятый пакет санкций. Предыдущий был введен в декабре 2023 году.

Как стало известно из СМИ, в 10 пакете санкций могут внести 4 российских банка, в том числе Альфа-банк, а кроме того 130 физических лиц и компаний. Об этом пишет INFOX.ru со ссылкой на РБК.

Введение нового пакета санкций запланировано к годовщине начала Военной Операции, то есть к концу февраля.

Также в намерения Брюсселя входит запрет на поставки из Евросоюза в РФ грузовиков и строительной техники, а в обратном направлении — каучука и битума.

Что касается личностей, в очередном пакете санкций окажутся работники государственных СМИ, которых в Брюсселе называют российскими пропагандистами, а также ряд военачальников. Также по санкции ЕС попадут организации и физлица, связанные с ЧВК «Вагнер» и СВО в целом.

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