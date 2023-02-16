В десятый пакет санкций ЕС войдут Альфа-банк и еще 3 российских банка

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
Как стало известно из СМИ, в 10 пакете санкций могут внести 4 российских банка, в том числе Альфа-банк, а кроме того 130 физических лиц и компаний. Об этом пишет INFOX.ru со ссылкой на РБК.
Введение нового пакета санкций запланировано к годовщине начала Военной Операции, то есть к концу февраля.
Также в намерения Брюсселя входит запрет на поставки из Евросоюза в РФ грузовиков и строительной техники, а в обратном направлении — каучука и битума.
Что касается личностей, в очередном пакете санкций окажутся работники государственных СМИ, которых в Брюсселе называют российскими пропагандистами, а также ряд военачальников. Также по санкции ЕС попадут организации и физлица, связанные с ЧВК «Вагнер» и СВО в целом.