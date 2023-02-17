У городских властей появится право изымать землю под транспортную инфраструктуру

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Парламентскую газету», новый законопроект позволит изымать земельные участки для муниципальных нужд у третьих лиц. Но только в случае, если участки под транспортные объекты утверждены проектами планировки. Это касается, участков под строительство остановок городского транспорта, эстакад, мостов, трамвайных путей.