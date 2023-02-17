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Posted Сегодня, 11:26

Published Сегодня, 11:26

Modified Сегодня, 11:27

Updated Сегодня, 11:27

У городских властей появится право изымать землю под транспортную инфраструктуру

Сегодня, 11:26
Власти российских муниципалитетов могут получить полномочия, позволяющие изымать земельные участки под строительство трамвайных путей, мостов, остановок. Такое предложение внесено в Госдуму.

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Парламентскую газету», новый законопроект позволит изымать земельные участки для муниципальных нужд у третьих лиц. Но только в случае, если участки под транспортные объекты утверждены проектами планировки. Это касается, участков под строительство остановок городского транспорта, эстакад, мостов, трамвайных путей.

Законопроект будет внесен в Госдуму в ближайшее время.

#Алина Ибрагимова#Общество
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