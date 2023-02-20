Агентство Bloomberg сообщило о наличии у Ирана обогащённого на 84% урана

Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху рассказал журналистам CNN о том, что его страна готова напасть на Иран, если это будет единственным способом остановить ядерную программу Ирана. До этого Нетаньяху заявил, что в ходе переговоров с госсекретарём Соединённых Штатов Америки Блинкеном было достигнуто единое мнение о том, что у Ирана не должно быть ядерных вооружений.