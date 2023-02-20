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Posted Сегодня, 12:24

Published Сегодня, 12:24

Modified Сегодня, 12:26

Updated Сегодня, 12:26

Агентство Bloomberg сообщило о наличии у Ирана обогащённого на 84% урана

Сегодня, 12:24
Агентство, со ссылкой на дипломатические источники, сообщило о том,что МАГАТЭ обнаружило в Иране обогащённый на 84% уран. Это всего на 6% меньше, чем нужно для создания атомного оружия.

Как сообщает газета “Известия”, ранее официальный Тегеран говорил представителям Международного агентства по атомной энергии о том, что мощности в стране позволяют обогащать уран максимум до 60%.

В публикации Bloomberg говорится о том, что сейчас инспекторы будут выяснять намеренно ли Иран так повысил концентрацию или это непреднамеренное накопление в сети труб, соединяющих сотни быстро вращающихся центрифуг, используемых для разделения изотопов.

Организация по атомной энергии Ирана опровергла намеренное обогащение урана.

Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху рассказал журналистам CNN о том, что его страна готова напасть на Иран, если это будет единственным способом остановить ядерную программу Ирана. До этого Нетаньяху заявил, что в ходе переговоров с госсекретарём Соединённых Штатов Америки Блинкеном было достигнуто единое мнение о том, что у Ирана не должно быть ядерных вооружений.

 

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