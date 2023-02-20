Донская «Единая Россия» отправила подарки участникам СВО к 23 февраля

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
Подарки участникам СВО из Ростовской области отправило в ЛНР накануне Дня защитника Отечества донское отделение «Единой России».
Вместе с волонтерами в отправке участвовал председатель Законодательного Собрания Ростовской области, секретарь регионального отделения партии Александр Ищенко.
Он подчеркнул, что предстоящий День защитника Отечества в 2023 году имеет особенное значение.
«Те ребята, которые защищают Россию, защищают мирную жизнь своих жен, матерей, детей – это те люди, кому мы обязаны сегодня сказать спасибо, поблагодарить их и пожелать, чтобы они, выполнив свой долг, вернулись живыми и здоровыми», - убежден глава донского отделения партии.
Поздравительные наборы решили сделать полезными – в них вложили термопосуду и многофункциональные инструменты (мультитулы). Бойцам приготовлены поздравительные открытки и детские рисунки.
В качестве дополнения к гособеспечению военнослужащим от «Единой России» передадут специальное снаряжение и теплые вещи.
Часть подарков помог собрать коллектив АО «Донэнерго», чьи сотрудники тоже есть в числе мобилизованных дончан.
«Мы с коллегами решили присоединиться к гуманитарной миссии «Единой России» и помочь с комплектованием подарочных наборов. Благодарим всех, кто организует эту доставку накануне праздника», - рассказал директор филиала АО «Донэнерго» РГЭС Мурат Харцызов.
Добавим, вместе с подарками мобилизованные из Ростовской области получат от единороссов автомобиль-цистерну для перевозки питьевой воды.