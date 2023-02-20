Донская «Единая Россия» отправила подарки участникам СВО к 23 февраля

«Те ребята, которые защищают Россию, защищают мирную жизнь своих жен, матерей, детей – это те люди, кому мы обязаны сегодня сказать спасибо, поблагодарить их и пожелать, чтобы они, выполнив свой долг, вернулись живыми и здоровыми», - убежден глава донского отделения партии.