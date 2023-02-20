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Posted Сегодня, 08:09

Published Сегодня, 08:09

Modified Сегодня, 08:11

Updated Сегодня, 08:11

Донская «Единая Россия» отправила подарки участникам СВО к 23 февраля

20 февраля 2023, 08:09
Также в подразделение мобилизованным из РО передадут автомобиль-цистерну для перевозки питьевой воды.

Подарки участникам СВО из Ростовской области отправило в ЛНР накануне Дня защитника Отечества донское отделение «Единой России».

Вместе с волонтерами в отправке участвовал председатель Законодательного Собрания Ростовской области, секретарь регионального отделения партии Александр Ищенко.

Он подчеркнул, что предстоящий День защитника Отечества в 2023 году имеет особенное значение.

«Те ребята, которые защищают Россию, защищают мирную жизнь своих жен, матерей, детей – это те люди, кому мы обязаны сегодня сказать спасибо, поблагодарить их и пожелать, чтобы они, выполнив свой долг, вернулись живыми и здоровыми», - убежден глава донского отделения партии.

Поздравительные наборы решили сделать полезными – в них вложили термопосуду и многофункциональные инструменты (мультитулы). Бойцам приготовлены поздравительные открытки и детские рисунки.

В качестве дополнения к гособеспечению военнослужащим от «Единой России» передадут специальное снаряжение и теплые вещи.

Часть подарков помог собрать коллектив АО «Донэнерго», чьи сотрудники тоже есть в числе мобилизованных дончан.

«Мы с коллегами решили присоединиться к гуманитарной миссии «Единой России» и помочь с комплектованием подарочных наборов. Благодарим всех, кто организует эту доставку накануне праздника», - рассказал директор филиала АО «Донэнерго» РГЭС Мурат Харцызов.

Добавим, вместе с подарками мобилизованные из Ростовской области получат от единороссов автомобиль-цистерну для перевозки питьевой воды.

#Елена Янкевич#Ростовская область
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