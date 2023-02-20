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Posted 20 февраля 11:00

Published 20 февраля 11:00

Modified Сегодня, 12:55

Updated Сегодня, 12:55

Политолог не исключил, что Байден может призвать к смене режима в РФ

20 февраля 11:00
Политолог Борис Межуев заявил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе своего визита в Киев желает продемонстрировать свою результативность, смелость и мобильность, а также допустил, что он заинтересован в формировании нового режима в Российской Федерации.

Он пояснил, что поездка американского лидера на Украину будет выглядеть эффектно, пишет Pravda.Ru.

По словам Межуева, сторонники повторного переизбрания Байдена на президентский пост в 2024 году высоко оценят его демонстрацию способности рискнуть и приехать к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он также предположил, что по итогам этой встречи будут обнародованы новые предложения военной помощи, возможно также — объявлено о необходимости вступления Украины в НАТО уже в ближайшее время. Кроме того, можно ожидать, что Байден заявит о важности перемен в РФ и потребует смены режима в Москве, резюмировал политолог.

#Политика
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