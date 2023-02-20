Политолог не исключил, что Байден может призвать к смене режима в РФ

По словам Межуева, сторонники повторного переизбрания Байдена на президентский пост в 2024 году высоко оценят его демонстрацию способности рискнуть и приехать к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он также предположил, что по итогам этой встречи будут обнародованы новые предложения военной помощи, возможно также — объявлено о необходимости вступления Украины в НАТО уже в ближайшее время. Кроме того, можно ожидать, что Байден заявит о важности перемен в РФ и потребует смены режима в Москве, резюмировал политолог.