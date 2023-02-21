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Posted Вчера, 10:13

Published Вчера, 10:13

Modified Сегодня, 10:14

Updated Сегодня, 10:14

Страховщики хотят обособить каршеринг ради снижения цены ОСАГО

Вчера, 10:13
В случае, если страховые компании выделят сектор каршеринга в особую тарифную группу ОСАГО, цена на сервис вырастет на треть и более.

Центробанк ранее выдвигал идею об обособлении каршеринга как сервиса с высокой социальной значимостью и повышенными аварийными рисками. Регулятор считает, что каршеринговые предприятия должны платить больше, чтобы простые водители могли сэкономить на ОСАГО и не разделять высокие риски.

По мнению Павла Нефедова, главы департамента андеррайтинга компании «Согласие», обособление сектора каршеринга увеличит нагрузку на автопрокатные предприятия. По убеждению Дениса Макарова, члена правления ПАО СК «Росгосстрах», стоимость каршеринга повысится значительно. Сами компании, предоставляющие данную услугу, не сумели быстро оценить ситуацию и воздержались от комментариев, сообщает infox.ru.

По словам Алексея Янина, управляющего директора по рейтингам страховых и инвесткомпаний «Эксперт РА», автопрокат эксплуатирует машины очень интенсивно, а частота ДТП превышает таковую среди таксистов в 1,5 раза. Поэтому страховые платежи для каршеринговых компаний могут вырасти в разы, достигнув 400%.

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