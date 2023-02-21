Страховщики хотят обособить каршеринг ради снижения цены ОСАГО

Центробанк ранее выдвигал идею об обособлении каршеринга как сервиса с высокой социальной значимостью и повышенными аварийными рисками. Регулятор считает, что каршеринговые предприятия должны платить больше, чтобы простые водители могли сэкономить на ОСАГО и не разделять высокие риски.