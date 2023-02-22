Диетолог перечислила самые полезные начинки для блинов

Два блина с начинкой могут стать полноценным основным блюдом. Не рекомендуется сначала употребить блины с овощной начинкой, а затем закусить блинным десертом с ягодами. Это не то блюдо, на которое следует налегать, поскольку блины содержат большое количество калорий и жиров, они тяжело перевариваются, особенно в сочетании с сахаром, вареньем и сгущенным молоком, – объяснила диетолог.