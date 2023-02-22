Диетолог перечислила самые полезные начинки для блинов

Posted Сегодня, 15:09
Published Сегодня, 15:09
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что блины с овощами, содержащими большое количество клетчатки, являются для организма человека самыми полезными. Она посоветовала любителям сладкого использовать в качестве начинки замороженные ягоды или соус, приготовленный из них и натурального йогурта.
Соломатина подчеркнула, что лучшее решение — начинка, содержащая клетчатку. Те, кто не любит сладкое, могут использовать в качестве начинки капусту, другие овощи, грибы и зелень, пишет News.ru.
Специалист порекомендовала использовать блины не в качестве лакомства, а как основное блюдо, которое можно употреблять на завтрак и обед, а также на десерт. Переедание на Масленицу может негативно отразиться на состоянии организма, предостерегла Соломатина.
Два блина с начинкой могут стать полноценным основным блюдом. Не рекомендуется сначала употребить блины с овощной начинкой, а затем закусить блинным десертом с ягодами. Это не то блюдо, на которое следует налегать, поскольку блины содержат большое количество калорий и жиров, они тяжело перевариваются, особенно в сочетании с сахаром, вареньем и сгущенным молоком, – объяснила диетолог.