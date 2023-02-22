rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:05

Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:06

Updated Сегодня, 14:06

Министр спорта РФ прокомментировал допуск россиян к Олимпийским играм

Сегодня, 14:05
Спорт должен быть защищен от дискриминации по национальному признаку и политизации. Такое заявление сделал министр спорта РФ Олег Матыцин.

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на телеканал «Звезда», глава российского Министерства спорта считает, что международные олимпийские комитеты и федерации должны объединить свои усилия, чтобы защитить спорт от политизации. Матыцин считает, что это необходимо для будущего олимпийского движения.

По словам Матыцина, возможный бойкот некоторыми странами российских и белорусских спортсменов на Олимпийских играх может привести к негативным последствиям для самих стран. В этом случае Международный олимпийский комитет может посчитать такие действия неправомерными и ввести в отношении бойкотирующих стран свои санкции.

#Спорт
Подпишитесь
Таяние «ледника Судного дня» в Антарктиде угрожает Ростову
Сегодня, 11:53
Что известно о родителях сгоревших в доме детей из Ростовской области
Сегодня, 12:15
Кот-блогер Федя из Ростовской области удостоился международной премии
Сегодня, 11:50
Госэкспертиза одобрила второй этап строительства инфекционной больницы в Ростове
Сегодня, 11:18
Украинского морпеха, расстрелявшего человека за акцент, будут судить в Ростове
Сегодня, 10:53
«Таллиевому отравителю» из Таганрога Владиславу Шульге сократили срок
Сегодня, 10:03