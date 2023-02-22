Министр спорта РФ прокомментировал допуск россиян к Олимпийским играм

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на телеканал «Звезда», глава российского Министерства спорта считает, что международные олимпийские комитеты и федерации должны объединить свои усилия, чтобы защитить спорт от политизации. Матыцин считает, что это необходимо для будущего олимпийского движения.
По словам Матыцина, возможный бойкот некоторыми странами российских и белорусских спортсменов на Олимпийских играх может привести к негативным последствиям для самих стран. В этом случае Международный олимпийский комитет может посчитать такие действия неправомерными и ввести в отношении бойкотирующих стран свои санкции.