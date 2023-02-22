Турчак: В послании президента прозвучала мысль о единстве армии и народа

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
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Updated Сегодня, 07:13
Владимир Путин выразил россиянам благодарность за мужество и решимость, отметив, что абсолютное большинство граждан России поддержали СВО и действия по защите Донбасса. Также президент произнес слова благодарности в адрес всех героев, выполняющих задачи спецоперации. Он подчеркнул, что долгом государства считает поддержку семей, потерявших родных и близких, помощь им в воспитании детей, обеспечении им образования.
Глава Российской Федерации распорядился создать особый государственный фонд адресной помощи семьям погибших и ветеранам специальной военной операции.
Помимо этого, Владимир Путин предложил ввести для всех военнослужащих — участников СВО — регулярный отпуск длительностью не менее 14 дней, который они будут получать не реже одного раза в полгода, без учёта времени на дорогу.
Среди других предложений президента – установить с 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда в 19 242 рублей. Также глава государства поручил увеличить размер социального налогового вычета.
Предполагается, что регионы смогут получить средства на нацпроекты, зарезервированные на 2024 год, через беспроцентные казначейские кредиты, указал Путин.
Непосредственное влияние на инфраструктурное развитие окажет продолжение программы социальной газификации, которую «Единая Россия» выполняет совместно с «Газпромом». Теперь для граждан страны программа будет действовать постоянно, подчеркнул президент.
Он также напомнил, что в рамках программы капремонта школ, которую «Единая Россия» реализует совместно с Минпросвещения, к концу 2023 года приведут в порядок почти 3,5 тысячи зданий.
В целях развития сферы образования Путин предложил вернуться к традиционной для России базовой подготовке специалистов с высшим образованием.
Особое внимание президент уделил повышению кадрового потенциала армии и флота.
Как сообщает сайт ER.ru, в заключение своей речи президент отдельно затронул вопрос поддержки фронта и участия в этом жителей страны.
Как отметил Андрей Турчак, комментируя итоги послания, сегодня вся страна сплотилась ради общей цели – все для фронта и все для победы.
Секретарь генсовета «Единой России» заявил, что главной идеей послания стала мысль: «Народ и армия едины». «И так в нашей стране было, есть и будет. И только так победим!» – заключил он.