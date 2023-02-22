Турчак: В послании президента прозвучала мысль о единстве армии и народа

Владимир Путин выразил россиянам благодарность за мужество и решимость, отметив, что абсолютное большинство граждан России поддержали СВО и действия по защите Донбасса. Также президент произнес слова благодарности в адрес всех героев, выполняющих задачи спецоперации. Он подчеркнул, что долгом государства считает поддержку семей, потерявших родных и близких, помощь им в воспитании детей, обеспечении им образования.