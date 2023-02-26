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В Ростове-на-Дону состоится единственный концерт самородка из Грузии Меги Гогитидзе

26 февраля 2023, 06:00
Фото: Меги Гогитидзе
Одна из самых необычных артисток современности выступит в Ростове 27 февраля, сообщают организаторы концерта.

В Ростове-на-Дону 27 февраля состоится единственный концерт уникальной певицы из Грузии Меги Гогитидзе. Ее стиль описывают как сочетание элементов этно-музыки, джаза, рока, трип-хопа, электроники и даже рэпа. Но на самом деле стиль Меги — ни на что не похожий и самобытный.

Гогитидзе — участница грузинского варианта шоу «Голос». Она поет и по-русски, и по-грузински. Тексты и музыку пишет в основном сама. Часть песен на русском написана на стихи ее любимых поэтов — Иосифа Бродского и Анны Ахматовой.

Фото: Меги Гогитидзе

С подачи ее друга Зураба Церетели Меги Гогитидзе начала выступать в Москве. В столице и Санкт-Петербурге прошли несколько аншлаговых концертов, в том числе на таких знаковых площадках как клуб «16 тонн», Дом музыки, Vegas City Hall, клуб «Космонавт» и других.

Критики высоко ценят творчество Меги Гогитидзе и называют ее артистом ля тех, кто устал от одинаковых штампованных поп-звезд и хочет услышать что-то новое.

В Ростове-на-Дону концерт состоится в Доме офицеров, на основной сцене. Начало — 27 февраля в 19.00 мск.

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