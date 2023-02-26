В Ростове-на-Дону состоится единственный концерт самородка из Грузии Меги Гогитидзе

В Ростове-на-Дону 27 февраля состоится единственный концерт уникальной певицы из Грузии Меги Гогитидзе. Ее стиль описывают как сочетание элементов этно-музыки, джаза, рока, трип-хопа, электроники и даже рэпа. Но на самом деле стиль Меги — ни на что не похожий и самобытный.