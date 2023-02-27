57 тюменцев стали жертвами интернет-мошенников

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Злоумышленники звонят на мобильные телефоны и выдают себя за сотрудников Банка России. Они убеждают жертв перевести деньги на свои счета, используя различные предлоги, такие как предотвращение несанкционированного списания денежных средств и оформления кредита. При этом люди перечисляют деньги на счета мошенников, не подозревая об обмане, пишет nashgorod.ru.
Ранее, как сообщалось, мошенники в Тюмени научились подделывать номера Следственного комитета. Теперь они звонят гражданам, выдавая себя за сотрудников ведомства, и убеждают переводить деньги на свои счета.
Недобросовестные схемы мошенничества все еще остаются распространенной проблемой в России. Граждане должны быть более осторожными и внимательными, чтобы не стать жертвами интернет-мошенников.