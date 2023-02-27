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Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 10:29

Updated Сегодня, 10:29

57 тюменцев стали жертвами интернет-мошенников

27 февраля 2023, 10:28
Фото: PxHere
В Тюменской области интернет-мошенники на прошлой неделе похитили более 20 миллионов рублей у 57 доверчивых жителей. По данным прокуратуры, одна женщина потеряла около 4 миллионов рублей из-за их преступных действий.

Злоумышленники звонят на мобильные телефоны и выдают себя за сотрудников Банка России. Они убеждают жертв перевести деньги на свои счета, используя различные предлоги, такие как предотвращение несанкционированного списания денежных средств и оформления кредита. При этом люди перечисляют деньги на счета мошенников, не подозревая об обмане, пишет nashgorod.ru.

Ранее, как сообщалось, мошенники в Тюмени научились подделывать номера Следственного комитета. Теперь они звонят гражданам, выдавая себя за сотрудников ведомства, и убеждают переводить деньги на свои счета.

Недобросовестные схемы мошенничества все еще остаются распространенной проблемой в России. Граждане должны быть более осторожными и внимательными, чтобы не стать жертвами интернет-мошенников.

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