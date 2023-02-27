Эксперты рассказали, чем полезно масло кокоса для тела и волос

Кроме того, масло кокоса благотворно влияет на здоровье полости рта и десен. Оно сокращает число вредных бактерий. Кокосовое масло и лауриновая кислота образуют мылоподобное вещество, использование которого снижает риск развития гингивита, кариеса, а также предотвращает образование налета на зубах.