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Posted Сегодня, 14:46

Published Сегодня, 14:46

Modified Сегодня, 14:47

Updated Сегодня, 14:47

Эксперты рассказали, чем полезно масло кокоса для тела и волос

Сегодня, 14:46
Кокосовое масло отличается рядом полезных свойств. Неслучайно этот продукт используется с древних времен. Об этом сообщило арабское издание Al Mayadeen.

Как уточнили «Народные Новости», кокосовое масло эффективно для ухода за волосами. Исследования свидетельствуют, что оно предотвращает потерю белка. Это средство полезно благодаря содержанию лауриновой кислоты. Она питает и обволакивает кутикулы волос.

Кроме того, масло кокоса благотворно влияет на здоровье полости рта и десен. Оно сокращает число вредных бактерий. Кокосовое масло и лауриновая кислота образуют мылоподобное вещество, использование которого снижает риск развития гингивита, кариеса, а также предотвращает образование налета на зубах.

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