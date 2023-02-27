Нутрициолог рассказала о правилах питания в Великий пост

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Мосленту», первое правило перехода на постный рацион — не пытаться вдоволь наесться перед постом. Резкий переход от обильной пищи к постной отразится не только на физическом, но и на моральном здоровье.
Нутрициолог посоветовала не ограничивать порции и не голодать, а выбирать сбалансированные и разнообразные блюда из разрешенных продуктов. Она рекомендовала включать в рацион больше риса и гречки.