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Posted Сегодня, 11:57

Published Сегодня, 11:57

Modified Сегодня, 11:57

Updated Сегодня, 11:57

Нутрициолог рассказала о правилах питания в Великий пост

Сегодня, 11:57
Переход с обычного питания на постный требует подготовки. О правильном подходе к изменению рациона питания рассказала нутрициолог Екатерина Новикова.

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Мосленту», первое правило перехода на постный рацион — не пытаться вдоволь наесться перед постом. Резкий переход от обильной пищи к постной отразится не только на физическом, но и на моральном здоровье.

Нутрициолог посоветовала не ограничивать порции и не голодать, а выбирать сбалансированные и разнообразные блюда из разрешенных продуктов. Она рекомендовала включать в рацион больше риса и гречки.

#Общество
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