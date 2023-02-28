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Posted Сегодня, 15:01

Published Сегодня, 15:01

Modified Сегодня, 15:03

Updated Сегодня, 15:03

Албания арестовала капитана судна с якобы российской нефтью на борту

Сегодня, 15:01
Посольство РФ в Тиране сообщило об аресте капитана танкера, якобы перевозящего российскую нефть.

Албанская полиция заявила, что корабль был загружен нефтью в греческих территориальных водах с турецкого танкера, после чего прибыл в порт Дуррес, пишет газета “Известия”.

Предположительно, нефть должна была получить албанская A.V Internacional Group. Из-за того, что не был представлен сертификат о стране происхождения нефти, полиция Дурреса отобрала паспорта у членов экипажа, большая часть которых – граждане России. Капитан танкера Алексей Смазнов арестован.

В посольстве РФ в Албании заявили, что никто из членов экипажа, в том числе капитан, не обращались за помощью, но дипведомство разбирается в ситуации.

Сообщается, что корабль вёз более 22 000 тонн нефти на сумму свыше 40 млрд евро.

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