Албания арестовала капитана судна с якобы российской нефтью на борту

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
Modified Сегодня, 15:03
Updated Сегодня, 15:03
Албанская полиция заявила, что корабль был загружен нефтью в греческих территориальных водах с турецкого танкера, после чего прибыл в порт Дуррес, пишет газета “Известия”.
Предположительно, нефть должна была получить албанская A.V Internacional Group. Из-за того, что не был представлен сертификат о стране происхождения нефти, полиция Дурреса отобрала паспорта у членов экипажа, большая часть которых – граждане России. Капитан танкера Алексей Смазнов арестован.
В посольстве РФ в Албании заявили, что никто из членов экипажа, в том числе капитан, не обращались за помощью, но дипведомство разбирается в ситуации.
Сообщается, что корабль вёз более 22 000 тонн нефти на сумму свыше 40 млрд евро.